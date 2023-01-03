Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

В Абхазии задержан житель Сухума, подозреваемый в убийстве россиянина

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Задержан житель Сухума Руслан Трапш ранее объявленный в розыск за убийство гражданина России, сообщает генпрокуратура Абхазии.

"По подозрению в совершении убийства Тараканова Николая Сергеевича задержан гражданин Абхазии Трапш Руслан Алексеевич", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 30 декабря. После конфликта с Таракановым Трапш выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова, за которой находился потерпевший. Россиянин скончался на месте.

В отношении Трапша возбуждено уголовное дело по статям 99 и 217 УК Абхазии "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Абхазия Сухум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ утверждена трехлетняя программа госгарантий бесплатной медпомощи

В РФ утверждена трехлетняя программа госгарантий бесплатной медпомощи

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС

ПВО сбила второй беспилотник в районе Севастополя

Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над морем беспилотнике

Что произошло за день: понедельник, 2 января

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных из-за удара ВСУ по Макеевке

Пандемия коронавируса

В РФ выявили минимальный с середины июля суточный прирост заболевших COVID-19

Военная операция на Украине

Российская дальняя авиация в 2023 году будет участвовать в СВО на Украине

Матвиенко напомнила президенту Боливии о приглашении посетить с визитом РФ

Матвиенко передала послание Путина президенту Бразилии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });