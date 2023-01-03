В Абхазии задержан житель Сухума, подозреваемый в убийстве россиянина

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Задержан житель Сухума Руслан Трапш ранее объявленный в розыск за убийство гражданина России, сообщает генпрокуратура Абхазии.

"По подозрению в совершении убийства Тараканова Николая Сергеевича задержан гражданин Абхазии Трапш Руслан Алексеевич", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 30 декабря. После конфликта с Таракановым Трапш выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова, за которой находился потерпевший. Россиянин скончался на месте.

В отношении Трапша возбуждено уголовное дело по статям 99 и 217 УК Абхазии "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".