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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Генпрокуратура Абхазии сообщает о розыске убившего гражданина России жителя Сухума

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Житель Сухума объявлен в розыск за убийство гражданина России, сообщает генпрокуратура республики.

По данным надзорного ведомства инцидент произошел вечером 30 декабря. После конфликта с россиянином, житель Сухума выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова, за которой находился потерпевший. От полученного ранения россиянин скончался на месте.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание (жителя Сухума)", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статям 99 и 217 УК Абхазии "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Абхазия Сухум убийство розыск
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