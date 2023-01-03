В Минобороны России заявили о наступлении на донецком направлении

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают наступать на донецком направлении, наносят удары по вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей ", - сказал он на брифинге во вторник.

"На южно-донецком направлении ударами артиллерии по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Золотая Нива и Новодонецкое Донецкой народной республики уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, на красно-лиманском направлении российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

"Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа", - заявил он.

По его словам, в Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников", - сказал Конашенков.

Как сообщил представитель Минобороны, "в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ".