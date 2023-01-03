Военные РФ ударом по железнодорожной станции в ДНР уничтожили вооружение ВСУ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожив снаряды и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранного производства, включая две установки американских РСЗО HIMARS, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике уничтожены: две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих", - сказал он на брифинге во вторник.

По его словам, еще две пусковые установки РСЗО HIMARS были уничтожены на огневых позициях в ходе контрбатарейной борьбы близ Краматорска (ДНР).

Как сказал Конашенков, "в районах города Артемовск (ДНР) и населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США".

Он заявил, что помимо этого, в ДНР и Харьковской области уничтожены две украинские боевые машины РСЗО "Град", а в Запорожской области - две гаубицы Д-30.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также в воздухе перехвачено в девять снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области и ЛНР, сообщил Конашенков.