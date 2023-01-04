Число погибших российских военнослужащих в Макеевке увеличилось до 89

Пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь

Ростов-на-Дону. 4 января. INTERFAX.RU - По последним данным Минобороны РФ, 89 российских военнослужащих погибли в результате украинского удара системами HIMARS 1 января по пункту временной дислокации в районе Макеевки.

"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89", - сообщил в Ростове-на-Дону в штабе специальной военной операции (СВО) на Украине первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

"Среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка", - сказал он.

Он сообщил, что 1 января 00:01 мск артиллерией ВСУ по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Хаймарс".

"Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами по ПВО", - сказал Севрюков.

"Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов "Хаймарс" произошло обрушение перекрытий здания", - сообщил он.

"Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения", - сообщил Севрюков.