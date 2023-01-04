В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинской установки HIMARS, которая нанесла удар по российским военным в Макеевке

Ростов-на-Дону. 4 января. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что уничтожили украинскую установку HIMARS, которая нанесла удар по пункту временной дислокации российских войск в районе Макеевки.

"Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена", - сказал первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Севрюков.

"Также в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой народной республики уничтожено еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Хаймарс", четыре боевые машины РСЗО RM-70 "Вампир", более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей", - сказал Севрюков,

По его словам, ликвидировано более 200 украинских военных и иностранных наемников.

"В районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений "Иностранного легиона", где уничтожено более 130 иностранных наемников", - сказал Севрюков.

По его словам, по последним данным, в результате украинского удара 1 января в районе Макеевки погибли 89 российских военнослужащих.