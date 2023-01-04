МИД РФ усомнился в праве Италии стать гарантом мирного процесса на Украине

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Москве странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с начала специальной военной операции заняли агрессивную антироссийскую позицию и сознательно накачивают Украину вооружением, заявили в МИД РФ.

"Нам странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями. Известно, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о готовности Италии выступить "гарантом" мирного урегулирования на Украине.

Она отметила, что "данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией". "Однако западные спонсоры Киева, среди которых, к сожалению, и Италия, и не думают останавливаться, напротив, наращивают поставки", - подчеркнула Захарова.

"Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве "честного брокера", ни возможного гаранта мирного процесса", - заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.