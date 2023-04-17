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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Ирак предложил выступить посредником в украинском конфликте

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирака выразили готовность стать посредниками в урегулировании украинского кризиса, однако Киев не заинтересовался таким предложением, сообщает АP.

"Продолжение конфликта будет опасным не только для двух стран, но и для всего мира", - заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Хусейн сообщил, что у Багдада есть опыт в "общении со странами, между которыми существует напряженность", а потому Ирак готов "послужить миру" и взять на себя роль посредника.

Кулеба отклонил это предложение, но выразил надежду на улучшение отношений между Киевом и Багдадом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Ирак МИД Украина Дмитрий Кулеба Фуад Хусейн
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