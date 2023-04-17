Ирак предложил выступить посредником в украинском конфликте

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирака выразили готовность стать посредниками в урегулировании украинского кризиса, однако Киев не заинтересовался таким предложением, сообщает АP.

"Продолжение конфликта будет опасным не только для двух стран, но и для всего мира", - заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Хусейн сообщил, что у Багдада есть опыт в "общении со странами, между которыми существует напряженность", а потому Ирак готов "послужить миру" и взять на себя роль посредника.

Кулеба отклонил это предложение, но выразил надежду на улучшение отношений между Киевом и Багдадом.