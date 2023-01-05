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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Минобороны РФ сообщило о нанесении поражения двум подразделениям ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли поражение двум подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сказал он на брифинге в четверг.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили до 60-ти военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

"На купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказал представитель Минобороны.

Как сообщил Конашенков, "на красно-лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики".

По его словам, "потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа".

"На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщил Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ЛНР Харьковская область
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