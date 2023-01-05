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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых украинских самолетах в ДНР

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины сбиты силами Воздушно-космических сил (ВКС) России в ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - сказал он на брифинге в четверг.

По его словам, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Победа (ДНР) сбит украинский самолет Су-25.

Также за сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - перехвачено пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Гавриловка Херсонской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ЛНР Херсонская область
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