Семнадцать человек пострадали при пожаре в Чебоксарах

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в многоквартирном доме в столице Чувашии в четверг, семнадцать человек пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Произошел пожар в жилом помещении, расположенном на 2 этаже многоквартирного дома № 29 на улице Шевченко в Чебоксарах. К прибытию спасателей дым заполнил подъезд с первого по девятые этажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытое горение ликвидировано.

"В медицинские учреждения столицы госпитализированы 17 жильцов дома, - сообщили в пресс-службе. - Среди пострадавших 8 детей".

По данным пресс-службы, удалось спасти 26 человек.