Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека

Пожар в жилом доме в Чебоксарах Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - При пожаре в жилом доме в Чебоксарах, по уточненным данным, пострадал 21 человек, в том числе десять детей, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава в четверг.

"2 ребенка в средней степени тяжести, 4 - получают амбулаторное лечение, еще 4 продолжают обследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди взрослых один человек находится в тяжелом состоянии, двое - средней степени тяжести.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщает, что здание, в котором произошел пожар, является общежитием, возгорание началось в одной из комнат. По данному факту начата проверка.

Ранее сообщалось, что в четверг днем произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Чебоксарах. Тогда сообщалось о семнадцати пострадавших.