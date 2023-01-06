Экс-премьер Дагестана погиб в ДТП в Махачкале

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Автомобиль совершил наезд на экс-председателя правительства Дагестана Магомеда Абдуллаева, пострадавший скончался в больнице, сообщает пресс-служба республиканского МВД в пятницу.

"Трагедия произошла на улице М. Гаджиева в Махачкале. Автомобиль "ВАЗ-21214" (Нива) сбил 61-летнего мужчину на пешеходном переходе. Мужчина был доставлен в больницу с различными телесными повреждениями. В последующем он скончался. Им оказался бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдуллаев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобилем управлял 55-летний житель Кизилюрта.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела.

Абдуллаев возглавлял кабинет министров Дагестана с февраля 2010 года по январь 2013-го.