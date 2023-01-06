Что случилось этой ночью: пятница, 6 января

Рождественское прекращение огня, задержание шеф-редактора Sputnik Литва в Риге, гибель экс-премьера Дагестана

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- ВС РФ на 36 часов прекратят огонь по линии соприкосновения с ВСУ в связи с Рождеством. Соответствующее распоряжение дал Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина.

- Пушилин заявил, что Рождественское перемирие с Украиной не касается ответного огня. Он подчеркнул, что решение распространяется только на инициативный огонь или наступательные действия.

- В МИД России сообщили о задержании в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва. Ему инкриминируются сразу две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России

- Новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в $3 млрд. В него впервые войдут несколько десятков унифицированных гусеничных платформ "Брэдли".

- Экс-премьер Дагестана погиб в ДТП в Махачкале. Автомобиль "ВАЗ-21214" (Нива) сбил 61-летнего Магомеда Абдуллаева.