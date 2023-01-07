Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта разрешили по Военно-Грузинской дороге после временного ограничения на проезд большегрузов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии в субботу.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12:30 7 января 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение большегрузных автомобилей на участке дороги Владикавказ - Ларс было запрещено из-за ухудшения погодных условий с 18:30 по московскому времени 6 января.