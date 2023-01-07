Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для большегрузов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 17:40 мск 7 января 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение большегрузных автомобилей на участке дороги Владикавказ - Ларс было запрещено из-за ухудшения погодных условий с 18:30 по Москве 6 января, днем в субботу движение открыли.