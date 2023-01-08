Минобороны РФ сообщило о полете истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Тихим океаном

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, базирующиеся на Камчатке, совершили полет над Тихим океаном, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отрабатывали навыки выполнения полетов в условиях низких температур с пилотированием по приборам в отсутствие видимых ориентиров", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

"Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера", - сообщило ведомство.

МиГ-31 (по кодификации НАТО Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.