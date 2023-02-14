Нидерландские F-35 поднимались на сопровождение российских самолетов у границ Польши

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Размещенные в Польше нидерландские истребители F-35 поднимались в воздух для наблюдения за тремя российскими самолетами, которые приближались к польскому воздушному пространству, сообщил телеканал Polsat со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши и Минобороны Нидерландов.

"В понедельник во второй половине дня в Польше сработала нидерландская система быстрого реагирования из-за приближения к границам НАТО неопознанных самолетов со стороны Калининграда. Выяснилось, что это были три самолета: Ил-20 и два истребителя Су-27. Для их дистанционного сопровождения в воздух поднимались два истребителя F-35 ВВС Нидерландов", - сообщил Polsat.

"Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, нарушения границ НАТО не было", - отметил телеканал, напомнив, что Ил-20 - это самолет, предназначенный для ведения визуальной и радиоэлектронной разведки.

Polsat приводит данные нидерландского Министерства обороны о том, что в Польше сейчас дислоцированы восемь F-35 ВВС Нидерландов, четыре из которых размещены на базе ВВС близ Мальборка (город на севере Польши в 80 км от границы с Калининградской областью).