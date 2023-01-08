Российские военные заявили, что соблюдали режим прекращения огня до полуночи 7 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России до 24:00 7 января соблюдали режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения, Украина продолжала интенсивные обстрелы, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Объединенная группировка российских войск (сил) в районах проведения Специальной военной операции с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения"", - сказал Конашенков.

При этом он отметил, что "в течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций".

"На купянском и красно-лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На соледарском, авдеевском и марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "по жилым кварталам города Донецк украинскими войсками было выпущено свыше 160 снарядов крупного калибра и 20 реактивных снарядов систем залпового огня".

"В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена".

После завершения режима прекращения огня

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска после завершения режима прекращения огня нанесли удары по украинской армии в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской области.

"После завершения действия режима прекращения огня на купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области", - сказал Конашенков. По его словам, на этом направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

"В районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Макеевка и Стельмаховка Луганской народной республики", - сказал он.

"В результате ударов уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. В районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказал Конашенков.

"На донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Спорное Донецкой народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и нескучное Донецкой народной республики пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля", - сказал Конашенков.

Российской авиацией сбиты пять украинских военных самолетов.

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