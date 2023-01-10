Песков раскритиковал реакцию Киева и Запада на объявленное РФ рождественское перемирие

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали непонятной, необъяснимой и циничной реакцию Киева и ряда западных лидеров на объявленное Россией рождественское перемирие на Украине.

"Мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую и достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, может ли Россия в будущем снова объявлять о прекращении огня, Песков заявил, что это зависит от решений главы государства.

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, не жалеют ли в Кремле об объявлении рождественского перемирия, к которому Киев не присоединился.

В ответ Песков отметил, что эта инициатива преследовала исключительно гуманитарные цели, чтобы дать православным христианам на Украине возможность посетить церковные службы.

"Если это хоть кому-то помогло это сделать, значит, это (прекращение огня - ИФ) уже достигло своей цели", - добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о введении по поручению президента РФ режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.