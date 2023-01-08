Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских военных

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В РФ возвращены 50 российских военнослужащих, которые находились в плену на Украине, сообщили в Минобороны.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что военные возвращены в результате переговорного процесса.