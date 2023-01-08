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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Что произошло за день: воскресенье, 8 января

Заявление Минобороны РФ об ударе по силам ВСУ в Краматорске, отмена карантина для приезжающих в Китай, выезд самолета за пределы ВПП в аэропорту Перми

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где базировались силы ВСУ. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что потери украинской стороны составили более 600 военных, и этот удар - "операция возмездия" после атаки ВСУ на пункт базирования российских военных в Макеевке.

- Из украинского плена возвращены 50 российских военных, заявили в Минобороны РФ.

- Китай отменил карантин для въезжающих в страну. При этом все еще требуется сдавать тест на COVID-19 за 48 часов до поездки. Это правило касается и жителей Гонконга, для которых увеличили число работающих пропускных пунктов на пути в материковый Китай.

- Белград не получил согласия на возвращение сил безопасности в автономный край Косово и Метохия со стороны командования миротворческой миссии под руководством НАТО в Косово (KFOR).

- Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми. Он должен был совершить рейс Пермь - Москва. На борту находились 183 пассажира, никто не пострадал. Аэропорт временно приостанавливал обслуживание рейсов. Было принято решение об использовании резервного борта.

- Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 10 января для ремонта.

- Тела трех человек нашли после пожара в Москве в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова. По предварительной информации, у погибших были огнестрельные ранения.

- Утро понедельника в Москве и Подмосковье будет морозным: в столице прогнозируется температура до минус 25 градусов, в области - до минус 30 градусов. Заметное повышение температуры, до минус 9 - 4 градусов, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ожидается с 12 января.

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