Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Актер Артур Смольянинов Фото: Александра Краснова/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова, сообщил телеграм-канал СКР.

"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", - говорится в сообщении.

В СК не уточнили, по какой статье будет расследоваться дело.

По данным СМИ, ранее актер в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. До этого Смольянинов выступил против специальной военной операции на Украине.

Осенью 2022 года на актера было заведено административное дело о дискредитации армии. Тогда же он уехал из России.

39-летний Смольянинов известен своими ролями в фильмах "Утомленные солнцем 2", "Калашников", "Найден жив", "Мария. Спасти Москву".