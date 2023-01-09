Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова
Актер Артур Смольянинов
Фото: Александра Краснова/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова, сообщил телеграм-канал СКР.

"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", - говорится в сообщении.

В СК не уточнили, по какой статье будет расследоваться дело.

По данным СМИ, ранее актер в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. До этого Смольянинов выступил против специальной военной операции на Украине.

Осенью 2022 года на актера было заведено административное дело о дискредитации армии. Тогда же он уехал из России.

39-летний Смольянинов известен своими ролями в фильмах "Утомленные солнцем 2", "Калашников", "Найден жив", "Мария. Спасти Москву".

СКР Артур Смольянинов Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Структура акционеров российской сети OBI снова изменилась

Что произошло за день: воскресенье, 8 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где базировались силы ВСУ

Подрыв газопровода в ЛНР квалифицирован как диверсия

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 10 января для ремонта

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 10 января для ремонта

Семь авиарейсов задержали после выезда самолета за ВПП в аэропорту Перми

Семь авиарейсов задержали после выезда самолета за ВПП в аэропорту Перми

Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в Хасавюрте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });