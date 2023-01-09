Кремль негативно воспринял слова актера Смольянинова

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Кремле негативно восприняли слова актера Артура Смольянинова о готовности воевать на стороне Украины, но считают, что в это ситуации важнее, как это заявление расценят компетентные органы.

"Ничего хорошего я об этом не думаю. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Следственном комитете 9 января сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова в связи с высказываниями, направленными против России.

Артур Смольянинов уехал из России. Осенью на него было возбуждено административное дело о дискредитации армии, после того, как он высказался против СВО.