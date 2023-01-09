Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2022 году выросли на 7,8%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров в РФ на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2022 году выросли на 7,8%, до 1,136 млрд человек, сообщила пресс-служба компании.

Снижение показателя по сравнению с докризисным 2019 г., когда было перевезено 1,2 млрд пассажиров, составило 5,3%.

Оперативный показатель перевозок за 2022 г. оказался чуть выше прогноза, который в конце декабря озвучивал замглавы РЖД Дмитрий Пегов, курирующий вопросы пассажирского комплекса. "Выходим сейчас с учетом сложившихся обстоятельств на плановые показатели 2019 г. Не фактические, а те плановые, которые были в 2019 г. - мы их сейчас достигаем. Перевезем в этом году 1 млрд 130 млн пассажиров", - говорил он.