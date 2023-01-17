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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

S7 за год снизила пассажиропоток на 10% при росте доли рынка до 17%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - S7 Airlines перевезла в 2022 году более 16 млн человек, сообщила авиакомпания. Это на 10,1% меньше, чем в 2021 году (17,8 млн пассажиров).

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Международными рейсами компании воспользовались более 1 млн человек против года 1,5 млн годом ранее. В основном это были полеты в Турцию, Таиланд, страны Средней Азии. Внутренними рейсами компании воспользовались около 15 млн человек (в 2021 - 16,3 млн).

"Благодаря гибкости в построении маршрутной сети, мы смогли оперативно адаптироваться к изменениям на рынке и сместить фокус на перелеты за Уралом. В прошлом году пассажиропоток S7 Airlines в обход Москвы составил 5,8 млн человек - на 22% больше, чем в 2021 году", - отметил через пресс-службу директор по стратегии S7 Игорь Веретенников.

Так, компания открыла прямые рейсы из Иркутска в Благовещенск, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Уфу, из Новосибирска - в Анадырь, Надым, Игарку, а также в Стамбул. За год перевозки S7 Airlines в Иркутске выросли на 54%, в Новосибирске - на 21%

Доля S7 на российском рынке, по собственным данным компании, выросла до 17% - тогда как в 2021 году этот показатель оценивался в около 16%, в 2020 - в 18%, в 2019 - в 14%.

Официальная статистика авиаперевозок в России за 2022 год пока не раскрывалась. В Минтрансе прогнозировали, что всего будет перевезено 94-96 млн человек (80 млн - на внутренних линиях, 16 млн - на международных) против 111 млн в 2021 году. Исходя из данных S7, общий пассажиропоток авиакомпаний РФ в прошлом году составил порядка 94 млн человек.

S7 - крупнейшая в России частная авиационная группа. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

S7 Airlines Турция Таиланд Урал Игорь Веретенников Минтранс Владислав Филев
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