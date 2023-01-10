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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Фрегат "Адмирал Горшков" провел учение по противовоздушной обороне в Норвежском море

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" провел учение по отражению воздушного нападения условного противника в Норвежском море, сообщила во вторник пресс-служба Северного флота.

"Учение по отражению средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей", - говорится в сообщении.

Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработал выдачу и прием целеуказания, а также условное применение оружия самообороны корабля, отмечает пресс-служба.

Учение проходило в сложных метеорологических условиях: волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, скорость ветра достигала 20 метров в секунду.

Фрегат "Адмирал флота Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправился в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю 4 января.

Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

Плавание отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама" проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Минобороны РФ Северный флот
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