Российский фрегат "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту прошел Ла-Манш

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении, сообщил Северный флот.

"Далее российский корабль продолжит движение в соответствии с планом похода", - говорится в сообщении флота. В нем отмечается, что накануне фрегат пересек самую узкую часть пролива - Па-де-Кале.

"В ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана", - сообщил флот.

Там заявили, что планируется участие фрегата в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России, а также с кораблями иностранных ВМС.

Накануне британский Королевский ВМФ сообщил, что за прохождением "Адмирала Горшкова" вблизи берегов Соединенного Королевства следил ракетный фрегат Portland.

Фрегат "Адмирал флота Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправился 4 января в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

Плавание отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Кама" проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").