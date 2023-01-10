День траура по жертвам катастрофы с Ан-2 объявили в НАО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил вторник днем траура по погибшим при жесткой посадке Ан-2.

9 января около 15:00 самолет Ан-2 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Каратайка. На борту находились 12 человек. Двое из них погибли, 10 пострадали. Половина пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за обледенения самолета. Воздушное судно было рейсовым и эксплуатировалось АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.