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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

День траура по жертвам катастрофы с Ан-2 объявили в НАО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил вторник днем траура по погибшим при жесткой посадке Ан-2.

9 января около 15:00 самолет Ан-2 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Каратайка. На борту находились 12 человек. Двое из них погибли, 10 пострадали. Половина пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за обледенения самолета. Воздушное судно было рейсовым и эксплуатировалось АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

НАО Юрий Бездудный Ан-2
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