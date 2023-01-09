МЧС сообщило о гибели двух человек при жесткой посадке Ан-2 в НАО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Ненецком автономном округе самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Один из пассажиров сообщил по телефону, что из находившихся на борту людей погибли двое, сообщил телеграм-канал МЧС.

По предварительной информации, всего на борту были два члена экипажа и десять пассажиров.

Сотрудники МЧС выдвинулись к месту происшествия на снегоходах и на вертолете.

Пострадавший Ан-2 летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

По предварительной информации, крушение произошло из-за обледенения самолета, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. В числе погибших, по его данным, один член экипажа и один пассажир.

Самолет, по информации собеседника агентства, был рейсовым и эксплуатировался АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".