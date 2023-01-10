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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

В РФ продолжат эпидемический контроль на границах из-за смягчения COVID-ограничений в КНР

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу в связи с изменениями в части перемещения граждан из КНР, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

"Завершая совещание, Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР", - сообщили в пресс-службе ведомства по итогам селекторного совещания главы Роспотребнадзора с руководителями территориальных органов и учреждений.

Также в ведомстве сообщили, что в целом эпидобстановка по COVID-19 в РФ остается "достаточно стабильной".

"На первой неделе 2023 года в России зарегистрировано чуть больше 22 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей", - добавили в Роспотребнадзоре.

Среди всех выявленных случаев за неделю к варианту "омикрон" отнесено 99% выявленных случаев.

Как сообщалось, китайские власти приступили к отмене ограничений при пересечении границ КНР, которые действовали с начала пандемии COVID-19. С 8 января лицам, прибывающим в Китай с отрицательным результатом теста на COVID-19, больше не нужно будет уходить на карантин после приезда в страну. В воскресенье китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.

Анна Попова Роспотребнадзор Китай
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