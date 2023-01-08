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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Китай отменил карантин для въезжающих в страну

Для поездок из Гонконга увеличено число работающих пропускных пунктов

Китай отменил карантин для въезжающих в страну
Жители Гонконга, направляющиеся в материковый Китай после смягчения ограничений
Anthony Kwan/Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - С 8 января Китай снял основные ограничения на въезд в страну, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Прибывающим из-за границы все еще требуется сдавать тест на COVID-19 за 48 часов до поездки, но им уже не придется соблюдать карантин по приезде в Китай.

Также смягчены ограничения на перемещения между материковым Китаем и Гонконгом, в частности, отменен обязательный карантин. Как сообщает South China Morning Post, увеличено число работающих пропускных пунктов: три из них продолжали работу во время пандемии, в дополнение к ним открылись еще четыре пункта.

Чтобы попасть в материковый Китай из Гонконга, необходимо зарегистрироваться онлайн и сдать тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда. Associated Press со ссылкой на власти Гонконга сообщает, что в дальнейшем планируется возобновить работу еще семи пропускных пунктов.

Ограничения на поездки Китай снимает в преддверии Нового года по лунному календарю, который наступит 22 января. В праздничный период китайцы традиционно навещают родственников. Как сообщают СМИ, среди прибывших первыми рейсами после снятия ковидных ограничений были те, кто на протяжении нескольких лет не мог увидеться с семьей.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, применялись, в том числе, локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В декабре власти страны начали отменять некоторые ограничения, за этим последовал резкий рост заболеваемости.

Китай коронавирус
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