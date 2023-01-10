Песков уверен, что при работе над законом об экстремистских картах учтут все нюансы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Кремле не сомневаются, что во время работы над внесением в законодательство поправок, касающихся признания экстремистскими географических карт, которые оспаривают территориальную целостность России, будут учтены все нюансы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, знакомы ли в Кремле с ходом работы по внесению законопроекта, содержащего поправки к закону об экстремистской деятельности, журналисты спросили Пескова в ходе общения с ним во вторник. Представители СМИ напомнили, что в поправках, в частности, речь идет о признании экстремистскими карт и изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ. У пресс-секретаря уточнили, поддерживают ли в Кремле этот законопроект.

"В деталях не знакомы. Там, безусловно, много вопросов. Понятно, что все карты надо менять, но где-то не успевают, где-то не успевают печатать новые и так далее. Поэтому здесь есть определенные нюансы, но нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в ходе этой работы", - сказал Песков.