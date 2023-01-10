Россияне в 2022 году стали лидером турпотока в Анталью

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В 2022 году Россия стала первой по числу туристов, посетивших Анталью, провинция приняла 3,033 млн россиян, сообщило информационное агентство DHA со ссылкой на председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.

Он отметил, что иностранный турпоток в Анталью в прошлом году оказался лучше двух предыдущих лет, но все еще не достиг допандемийного уровня.

"Основной причиной стала потеря гостей из России из-за обострения конфликта на Украине. В 2019 году мы приняли более 5,5 млн россиян. Восстановление турпотока началось только в мае, и в итоге мы не досчитались 2,5 млн туристов из России", - сказал чиновник.

На втором месте по турпотоку для Антальи оказалась Германия (2,8 млн), замыкает тройку Великобритания (1,1 млн). Впервые четвертое место заняла Польша, откуда приехали 765 тысяч туристов. На пятом месте - эмигрировавшие этнические турки - 682 тысяч, подсчитали чиновники.

Всего в 2022 году Анталью посетили 13,4 млн иностранцев.