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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минобороны РФ сообщило о ходе наступления на донецком направлении

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские войска при наступлении на донецком направлении нанесли урон подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля".

"На купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой народной республики и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа, сказал официальный представитель Минобороны России.

"На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой народной республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа", - сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
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