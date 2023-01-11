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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Военные РФ сообщили о блокировке Соледара подразделениями ВДВ с севера и юга

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар с севера и юга, штурмовые отряды ведут бой в городе, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, в результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (Бахмут).

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, в районе города Артемовск и города Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27 над территорией ДНР, также сообщил в ходе брифинга Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено в воздухе два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.

"Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево (ДНР) и Картамышево (ЛНР). В районе населенного пункта Брянка (ЛНР) сбита американская противорадиолокационная ракета HARM", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожен 371 самолет, 200 вертолетов, 2 868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, а также 7 473 танка и других боевых бронемашин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Игорь Конашенков Соледар Украина
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