Российские аграрии в 2022 году закупили рекордный с 1993 года объем минудобрений

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Аграрии РФ в 2022 году приобрели свыше 5 млн тонн минудобрений (в действующем веществе), что на 8,1% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Минсельхоз, этот показатель является рекордным с 1993 года.

Наибольший объем закупили хозяйства Рязанской, Новосибирской и Курской областей, Алтайского края. По предварительным данным, это позволило поднять уровень внесения минудобрений до 60 кг на 1 га посевной площади в среднем по стране (в 2021 году – 55 кг на 1 га).

Как сообщалось, обоснованная потребность внесения удобрений составляет порядка 80 кг на 1 га.

Минсельхоз напоминает, что в РФ продолжает действовать специальный комплекс мер, обеспечивающий доступность минудобрений для аграриев. Это, в частности, экспортные квоты на отдельные их виды и фиксация цен. Кроме того, Минсельхоз совместно с Минпромторгом и регионами утвердил план закупок минудобрений до конца мая 2023 года.