Глава Минсельхоза допустил рост внесения минудобрений до 80 кг на гектар к 2025 году

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Внесение минеральный удобрений в российском АПК к 2025 году может достичь 80 кг на гектар, прогнозирует министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он заявил об этом на пленарном заседании в рамках агровыставки "Всероссийский день поля" в Татарстане.

"Мы будем продолжать наращивать внесение минеральных удобрений. По прогнозам, в 2023 году уровень внесения должен достичь 65 кг на га. К 2025 году должны выйти на 80 кг на гектар. Тяжело будет решить задачу, но тем не менее мы к этому будем стремиться, потому что 80 кг - это приблизительно научно-обоснованная норма, которую необходимо соблюдать", - сказал она.

Как заявил министр, удобрения - не панацея для сельхозпроизводителей, но это гарантия стабильных урожаев и страховка от негативных погодных условий.

"Вот именно поэтому в последние годы мы планомерно и очень методично работаем над повышением уровня внесения минеральных удобрений, - сказал он. - Если в 2018 году речь шла о 40 кг на гектар, то в 2022 это уже больше 60 кг. Что мы видим на практике от этого? Средний показатель урожайности зерновых за пять лет увеличился более чем на 12%".

С учетом того, что площади под зерновыми ежегодно достигают почти 50 млн га, это серьезный прирост, добавил министр. При этом он отметил, что еще больше выросла урожайность масличных культур - по разным оценкам, на 15-17%.

"Понятно, что это не только удобрения сыграли такую позитивную роль, это весь комплекс тех мероприятий, который был реализован. Но тем не менее удобрения - это важнейшая составляющая для роста урожайности", - сказал Патрушев.

Минсельхоз и Минпромторг подписали новый план приобретения аграриями минеральных удобрений, который рассчитан на период с июня 2023 года по май 2024 года. Этот документ учитывает все потребности сельхозпроизводителей и предусматривает увеличение закупок на 5% по сравнению к фактическому исполнению предыдущего плана, говорил Патрушев в дни ПМЭФ.

Для сохранения стабильности на рынке минеральных удобрений зафиксированы цены на них и действуют экспортные квоты.

По данным органов управления АПК регионов, по состоянию на 31 мая накопленные ресурсы минудобрений (с учетом остатков 2022 года) составляли 3 508 900 тонн (в действующем веществе), что на 107,6 тысячи тонн больше, чем на соответствующую дату 2022 года.