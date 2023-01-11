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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В России коронавирус за сутки выявили у 4 201 человека

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 201 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 3 032 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 169.

В больницы попали 900 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 15,7%. По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 44 субъектах РФ, снижение - в 34 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах страны.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 46 человек, накануне сообщалось о 47 умершем. Выздоровели за сутки 5 122 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 836 тыс. 969 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 214 умерших и 21 млн 258 тыс. 733 выздоровевших.

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