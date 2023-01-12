В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В России зарегистрирован первый случай заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название "кракен" и отличающимся большей заразностью, заболевший выявлен в Пензенской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" - XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма "омикрон", но доминирующей остается линия ВА.5. Вариант "дельта", который получил широкое распространение во второй половине 2021 года, в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. "Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что новый подвариант коронавируса "кракен" характеризуется высокой заразностью, однако течение заболевания оценивается как легкое.