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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Кремль заявил о "положительной динамике" на фоне сообщений о взятии под контроль Соледара

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В продвижении российских войск на Украине имеется положительная динамика, однако о военном успехе можно будет говорить после достижения целей специальной военной операции (СВО).

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о взятии под контроль Соледара.

На просьбу прокомментировать сообщения о взятии под контроль Соледара Песков сказал: "Подождите, давайте не будем спешить, давайте дождемся официальных заявлений".

"Там есть положительная динамика в продвижении, но успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, которые поставлены верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - подчеркнул Песков.

"Хотя тактические успехи тоже очень важны", - подчеркнул он.

По его словам, эти успехи "достаются очень дорогой ценой, ценой фантастического героизма наших бойцов, поэтому это еще один повод для гордости за наших ребят, которые не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья, чтобы эти тактические успехи нам дарить".

Дмитрий Песков Украина
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