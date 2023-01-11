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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Кремль увязал возможность переговоров с Киевом с отменой украинского закона об их запрете

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Говорить о перспективах переговоров России и Украины нельзя, пока действует закон о запрете президенту Украины вести их, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия готова к переговорам, а также о том, что Турция поддерживает и ведет работу над планом урегулирования, который, по информации западных СМИ, Украина дорабатывает.

"В условиях, когда закон Украины - закон Украины - запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог и в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы в настоящее время не приходится", - сказал он.

"Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. И президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. И, безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом", - отметил пресс-секретарь президента.

Отвечая на уточняющий вопрос, о том, что о переговорах не может быть речи, пока для президента Украины действует указанная норма, Песков сказал: "Ну, конечно".

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Владимир Зеленский Дмитрий Песков Владимир Путин Турция
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