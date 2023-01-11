"Россети" созовут внеочередное собрание акционеров после реорганизации

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Объединенное накануне ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС"), теперь сокращенно – "Россети" планирует созвать внеочередное собрание акционеров, следует из сообщения компании.

Соответствующий вопрос совет директоров компании рассмотрит на заседании 13 января. Повестка ВОСА еще не известна.

Ранее стало известно, что реорганизация сетевого холдинга на базе бывшей ФСК завершена. К ФСК были присоединены ранее материнские для нее "Российские сети", а также "Томские магистральные сети", ДВЭУК-ЕНЭС и "Кубанские магистральные сети". После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции и других компаний группы, ранее принадлежавших "Российским сетям", следовало из сообщений компании.

После присоединения "Российские сети", ранее являвшиеся материнской компанией для ФСК, перестали владеть 80,13% в ФСК. Теперь мажоритарным акционером объединенной компании является Росимущество, которому принадлежит 75% плюс одна акция. Предполагалось, что эта доля будет достигнута в том числе за счет погашения части акций ФСК, принадлежавших материнской компании, что, согласно сообщениям ФСК, и произошло.

В результате потребовавшихся для реорганизации допэмиссий уставный капитал объединенной компании составил 2 трлн 113 млрд 460 млн 101 тыс. 477 штук. При этом у компании сформировался казначейский пакет акций в объеме 6,65%, сообщала она.