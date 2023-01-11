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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Средний прожиточный минимум в новых субъектах РФ составляет до 11 644 руб.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Размер среднего прожиточного минимума с начала текущего года в ДНР и ЛНР составляет 11 200 руб., в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 руб., сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республиках средний прожиточный минимум - 11 200 (рублей), и на территориях Херсонской и Запорожской областей - 11 644 рубля ориентировочно", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Голикова отметила, что уровень прожиточного минимума на новых территориях выравнивается с близлежащими регионами - Ростовской областью и республикой Крым. По ее словам, ведется работа по выравниванию прожиточного минимума между старыми и новыми российскими территориями.

Вице-премьер добавила, что с установкой размеров прожиточного минимума получена возможность оценивать размеры поддержки семей. С 1 января 2023 года заработали отделения Социального фонда на всех четырех территориях. Социальный фонд является органом, который будет осуществлять все положенные выплаты семьям.

ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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