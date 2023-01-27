В Госдуму внесли законопроект о выплате пенсий гражданам России в новых субъектах РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Проект федерального закона (286249-8) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности платы парламента РФ.

Законопроект устанавливает особый порядок реализации прав на пенсионное и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ, граждан РФ, постоянно проживавших по состоянию на 30 сентября 2022 г. на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и, Херсонской областей или постоянно проживавших на территориях ДНР и ЛНР в период с 11 мая 2014 г. по 29 сентября 2022 г. включительно, на территориях Херсонской области, Запорожской области в период с 24 февраля 2022 г. по 29 сентября 2022 г. включительно и выехавших за пределы указанных территорий в РФ, в том числе через территории третьих государств.

В соответствии с проектом федерального закона, с 1 марта 2023 года пенсии указанным гражданам будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с законодательством РФ.

Гражданам, которым по состоянию на указанную дату пенсии, ежемесячные пенсионные выплаты установлены и выплачиваются в соответствии с законодательством, действовавшим на новых территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, при возникновении права на пенсию в соответствии с законодательством РФ предоставляется право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии или ежемесячной пенсионной выплаты.

В случае, если при перерасчете размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты размер пенсии в соответствии с законодательством РФ не достигнет размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты, выплачиваемого на день, предшествующий дню такого перерасчета, к пенсии устанавливается доплата, предусматривает проект закона.

При установлении одновременно двух и более пенсий в соответствии с законодательством РФ доплата устанавливается к страховой пенсии либо к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, установленной в соответствии с законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". Указанная доплата, установленная к страховой пенсии, подлежит ежегодной индексации, говорится в законопроекте.

При обращении за назначением пенсий и иных выплат, устанавливаемых к пенсии, в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно пенсия и выплата будут назначены с 1 марта 2023 г., но во всех случаях не ранее, чем со дня возникновения права на нее.

При этом важно, что ущемления пенсионных прав граждан не произойдет, говорится в пояснительной записке. Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными органами.

В случае, если у гражданина отсутствует возможность подтвердить периоды работы и размер заработка, имевшие место на указанных территориях, документами, выданными работодателями или соответствующими государственными органами, такие периоды и размер заработка могут быть установлены на основании решения межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав граждан, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В документах к проекту закона предусматривается, что с 1 марта 2023 г. размеры пенсий, ежемесячных пенсионных выплат будут пересчитаны около 1,73 млн человек, из которых порядка 1,61 млн человек будет установлена страховая пенсия и 0,12 млн человек - пенсия по государственному пенсионному обеспечению.

Объем расходов на выплату страховых пенсий в 2023 году (март-декабрь) оценивается в сумме 307 441,69 млн рублей, в 2024 году - 385 900,67 млн рублей, в 2025 году - 405 790,22 млн рублей.

Объем ассигнований федерального бюджета, передаваемый бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в 2023 году (март-декабрь) оценивается в сумме 13 967,68 млн рублей, в 2024 году - 17 407,66 млн рублей, в 2025 году - 18 344,66 млн рублей.

Финансовое обеспечение указанных расходов в 2023 году будет произведено за счет средств, зарезервированных в федеральном бюджете, говорится в документе.