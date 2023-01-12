Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия "недружественных" совладельцев

Москва. 12 января. INTERFAX.RU -Проблему принятия корпоративных решений в крупных компаниях с иностранным участием в условиях, когда "недружественные" совладельцы отстранились от управления из-за санкционных ограничений, могут решить посредством введения временного порядка президентским указом.

Как сообщил источник "Интерфакса", знакомый с обсуждением идеи, до полутора десятков российских системообразующих организацией из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Временные правила предлагается распространить на компании, которые, кроме принадлежности к упомянутым выше отраслям, одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации превышает 100 млрд рублей.

Согласно проекту, голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут до конца 2023 года учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании.

По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который и подготовил проект указа, под его действие подпадет "около 14" системообразующих совместных предприятий в России, рассказал источник. Какие именно это компании, по его словам, союз в своем обращении в правительство не раскрывает. Однако указывает, что их иностранные совладельцы поддерживают инициативу, так как из-за рисков уголовной ответственности в своих странах не могут участвовать в принятии корпоративных решений в российских организациях.

Без внедрения временного спецрегулирования российские компании не смогут утвердить бюджеты и бизнес-планы, принять кадровые решения, изменить состав органов управления, продлить полномочия генеральных директоров и принять решения по множеству иных вопросов, считает РСПП. Эта проблема обострится в 2023 году, так как до этого в компаниях действовали решения, принятые в 2021-м и начале 2022 года.