Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Указ № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Временные правила будут действовать для компаний, которые, кроме принадлежности к упомянутым выше отраслям, одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев – не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

Согласно документу, голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут до конца 2023 года учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании.

Ранее источник "Интерфакса" рассказывал, что проект указа был подготовлен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). По оценке РСПП, под действие указа подпадет "около 14" системообразующих совместных предприятий в РФ, рассказывал источник.

По его словам, свою инициативу РСПП объяснял тем, что без внедрения временного спецрегулирования российские компании не смогут утвердить бюджеты и бизнес-планы, принять кадровые решения, изменить состав органов управления, продлить полномочия генеральных директоров и принять решения по множеству иных вопросов. Эта проблема обострится в 2023 году, так как до этого в компаниях действовали решения, принятые в 2021-м и начале 2022 года.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Песков сказал, что тема продолжения мобилизации в РФ поднимается искусственно

Военная операция на Украине

Шойгу провел в зоне СВО совещание по вопросам увеличения численности армии РФ

До семи возросло число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Что произошло за день: понедельник, 16 января

Российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтикой

МВД готово урегулировать правовое положение журналиста Боке в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });