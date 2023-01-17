Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Указ № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Временные правила будут действовать для компаний, которые, кроме принадлежности к упомянутым выше отраслям, одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев – не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

Согласно документу, голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут до конца 2023 года учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании.

Ранее источник "Интерфакса" рассказывал, что проект указа был подготовлен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). По оценке РСПП, под действие указа подпадет "около 14" системообразующих совместных предприятий в РФ, рассказывал источник.

По его словам, свою инициативу РСПП объяснял тем, что без внедрения временного спецрегулирования российские компании не смогут утвердить бюджеты и бизнес-планы, принять кадровые решения, изменить состав органов управления, продлить полномочия генеральных директоров и принять решения по множеству иных вопросов. Эта проблема обострится в 2023 году, так как до этого в компаниях действовали решения, принятые в 2021-м и начале 2022 года.