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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Непогода оставила без света свыше 80 тыс. жителей Дагестана

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Аварии продолжают фиксировать на линиях электропередачи в Дагестане из-за снегопадов и сильного ветра.

"Свыше 80 тысяч жителей региона остаются без энергоснабжения. В основном отключения отмечены в Бабаюртовском, Новолакском, Кумторкалинском районах", - сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Накануне в Дагестане снег и ветер оставили без электроснабжения свыше 63 тыс. жителей в более 40 населенных пунктах. По данным ПАО "Россети Северный Кавказ", во второй половине четверга в 95% этих обесточенных домов электричество было подано.

Дагестан
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