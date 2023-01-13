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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Около 7 тыс. человек остаются без электричества в Дагестане

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Энергетики в Дагестане завершают работы по восстановлению электричества в дома, оставшиеся обесточенными из-за непогоды, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ" в пятницу.

"По состоянию на 6:00 13 января число жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, снижено до 6,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за снега и сильного ветра без электричества остались более 80 тыс. жителей Дагестана. В устранение аварий на линиях электропередачи были задействованы 37 бригад энергетиков из 144 человек, в последующем руководство "Россетей" направило еще 14 бригад.

Дагестан
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