Бастрыкин назвал участие в СВО конституционной обязанностью натурализованных в РФ иностранцев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает логичным привлекать к участию в специальной военной операции (СВО) иностранцев, получивших российское гражданство.

"Целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции", - сказал Бастрыкин в интервью, опубликованном в пятницу на сайте "Российской газеты".

По его словам, в первом полугодии 2022 года более 60 тыс. совершеннолетних жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство, "и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".

"В условиях проведения специальной военной операции государство стимулирует иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту, предоставляя возможность получения гражданства России в упрощенном порядке", - добавил Бастрыкин.