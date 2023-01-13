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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Бастрыкин назвал участие в СВО конституционной обязанностью натурализованных в РФ иностранцев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает логичным привлекать к участию в специальной военной операции (СВО) иностранцев, получивших российское гражданство.

"Целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции", - сказал Бастрыкин в интервью, опубликованном в пятницу на сайте "Российской газеты".

По его словам, в первом полугодии 2022 года более 60 тыс. совершеннолетних жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство, "и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".

"В условиях проведения специальной военной операции государство стимулирует иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту, предоставляя возможность получения гражданства России в упрощенном порядке", - добавил Бастрыкин.

СКР Украина Александр Бастрыкин
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